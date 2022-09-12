Начальная (максимальная) цена договора — 7,912 млрд рублей. Согласно документации, подрядчик должен полностью завершить работы до 31 октября 2026 года.

Форма проведения закупки — открытые переговоры. Окончание срока подачи заявок — 19 октября 2022 года, подведение итогов — 2 ноября.

Ранее сообщалось, что, по данным компании, пассажиропоток в аэропорту "Рощино" в перспективе может вырасти до 5 млн человек в год, это требует дальнейшего развития аэропорта. В связи с этим "Новапорт" планирует за счет собственных средств построить в "Рощино" новый терминал площадью 17 тыс. кв. м, вложить порядка 8 млрд рублей.

Реконструкция аэропорта "Рощино" проходит в несколько этапов. В январе 2017 года был завершен первый этап реконструкции, площадь терминалов "Рощино" увеличилась с 6,5 тыс. кв. м. до 27 тыс. кв. м. Пропускная способность международного терминала возросла в 4 раза, с 50 до 200 пассажиров в час, а всего аэровокзального комплекса — с 250 до 600 пассажиров в час.