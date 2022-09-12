"На фестивале приготовили 350 арктических бургеров общим весом 111 кг. Блюдо вошло в Книгу рекордов России", — сказала она.

В свою очередь, в пресс-службе окружного правительства отметили, что собранные от продажи средства организаторы направили в Ненецкое региональное отделение Красного креста.

Гастрономический фестиваль "Тундра" проходил в округе 10-12 сентября. Гостям праздника предлагали попробовать блюда якутской, сибирской, чукотской, поморской, карельской, ямало-ненецкой, ненецкой и коми кухонь. Также в рамках фестиваля проходили кулинарные шоу от участников, мастер-ужины, мастер-классы по изготовлению местных сувениров, в том числе по производству духов с ароматом Северного сияния.

Мероприятие посетили порядка 4 тыс. человек.