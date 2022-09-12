"Вечером 12 сентября на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 4,5 км над уровнем моря. Шлейф распространился в север-восточном направлении", — говорится в сообщении.

Утром и днем в понедельник, по данным пресс-службы, были зарегистрированы еще два выброса на высоту 3 км и 3,5 км. Пепловый шлейф также протянулся в северо-восточном направлении.

Запах сероводорода в городе Северо-Курильске на острове Парамушир не ощущался, угрозы для населения нет, отмечается в пресс-релизе.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как этот вулкан относится к древним затухающим вулканам.

Специалисты предупреждают об опасности полетов вблизи Эбеко.