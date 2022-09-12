Утром и днем в понедельник, по данным пресс-службы, были зарегистрированы еще два выброса на высоту 3 км и 3,5 км. Пепловый шлейф также протянулся в северо-восточном направлении.
Запах сероводорода в городе Северо-Курильске на острове Парамушир не ощущался, угрозы для населения нет, отмечается в пресс-релизе.
Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.
По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как этот вулкан относится к древним затухающим вулканам.
Специалисты предупреждают об опасности полетов вблизи Эбеко.