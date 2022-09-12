Выставка приурочена к 350-летию со дня рождения императора Петра Великого. Он избрал для новой столицы государства — Санкт-Петербурга — небесных покровителей, в том числе святого первоверховного апостола Петра и святого благоверного великого князя Александра Невского.

Выставка в особняке Румянцева представляет иконы XVIII-XX веков. Среди них образы святого апостола Петра, святого благоверного великого князя Александра Невского, а также образы Спаса и Богоматери.

"По традиции, апостол Петр чаще всего изображается на иконах вместе с апостолом Павлом. Именно такой иконографический тип можно увидеть на выставке", — говорится в сообщении.

Среди представленных экспонатов есть редкая икона из ризницы Петропавловского собора в Петербурге — "Петр и Павел в предстоянии Спасителю", написанная Ильей Яковлевым в 1841 году. На ней можно увидеть рядом с образами Иисуса Христа, апостолов Петра и Павла два сюжетных изображения: "Исповедание Петра" и "Обращение Савла".

Александр Невский на иконах XVI-XVII веков изображался в монашеских одеждах, но после перенесения его мощей в Санкт-Петербург по указанию Святейшего Синода иконография святого была изменена, и его было предписано изображать не как монаха, но как полководца в доспехах и с мечом. На выставке можно увидеть подобные иконописные изображения Александра Невского XIX века.

Александр Невский был покровителем императорской семьи Романовых, три императора и несколько членов императорской фамилии носили имя Александр. На выставке особого внимания заслуживает икона "Благоверный князь Александр Невский и преподобный Тит в молении Христу, со сценой покушения на царя Александра II" (1879), созданная в память о спасении государя во время покушения на него в апреле 1879 года.

Дополняет раздел об Александре Невском комплекс материалов, посвященный переносу мощей святого из Владимира в Петербург и истории почитания этой реликвии в столице Российской империи. Здесь можно увидеть литографии из Русского художественного листка Тимма, изображающие перенесение мощей Александра Невского из Владимира в Петербург в 1724 году Петром I; победу Александра над шведами на берегах Невы; раку Александра Невского в Троицком соборе Александро-Невской лавры и крестный ход из Александро-Невской лавры.

Рядом представлены фотографии, запечатлевшие так называемую малую раку для мощей Александра Невского, выполненную в 1694-1695 годах мастерами Золотой палаты Московского Кремля, и находившейся на крышке этой раки иконы "Благоверный князь Александр Невский", написанной в те же годы в Оружейной палате Московского Кремля.

О том, как выглядела серебряная большая рака, созданная в XVIII веке по заказу императрицы Елизаветы Петровны, и как в целом был оформлен мемориал Александра Невского в Троицком соборе Александро-Невской лавры, можно судить по фотографиям 1922 года, запечатлевшим вскрытие мощей святого.

Посетители увидят фотокопию анонимной записки 1681 года, найденной при вскрытии раки Александра Невского со следующим текстом: "7189 [1681] год, 20 мая, собраны эти мощи благоверного князя Александра после церковного пожара, ибо тогда сгорели все иконы".