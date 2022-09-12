Отмечается, что 38-летний гражданин РФ Павел Чернов погиб 10 сентября при совершении полета на параплане в Харангонском ущелье Варзобского района. О трагедии в дежурную часть КЧС и ГО сообщил сотрудник дислоцированной в Таджикистане 201-й военной базы России Максим Шукшин.

"Бригада спасателей обнаружила тело Чернова и передала его соответствующим органам. Выяснилось, что во время полета Чернов потерял равновесие и уже не мог управлять парапланом. Упав на землю, он получил серьезные травмы и скончался на месте", — говорится в сообщении ведомства.

Там также сообщили, что случай крушения параплана и гибели людей в Таджикистане регистрируется впервые, до сих пор сообщений о подобных инцидентах не поступало.