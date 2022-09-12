Она будет похоронена в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

В воскресенье, 11 сентября, гроб с телом королевы перевезли в Эдинбург, в Холирудский дворец, где он будет находиться до 12 сентября.

В понедельник, 12 сентября, король Карл III и королева-консорт Камилла присоединятся к процессии из Холирудского дворца в собор Святого Эгидия, где он будет установлен, чтобы люди могли попрощаться с королевой.

13 сентября гроб с телом Елизаветы II перевезут в Лондон, члены королевской семьи смогут попрощаться с ней в Букингемском дворце.

С 14 сентября гроб будет находиться в Вестминстере в течение четырех дней, куда люди смогут прийти попрощаться.

Королева Елизавета II умерла 8 сентября на 97-м году жизни.