Число самолетовылетов в прошлом месяце увеличилось на 1,6% и составило 378.

В то же время объем перевезенных грузов за месяц сократился на 5,9% — до 63,9 тонны.

В январе-августе 2022 года пассажиропоток аэропорта достиг 485,074 тыс. человек, что на 7,5% больше января-августа 2021 года. Число самолетовылетов с начала года составило 2 тыс. 304 (рост на 10%). Объем перевезенных грузов в январе-августе 2022 года незначительно вырос на 0,02% — до 427,6 тонны.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта "Северный" в 2021 году увеличился в 2 раза по сравнению с 2020 годом — до 713,837 тыс. человек. В 2022 году пассажиропоток планируется увеличить на 15-20% по сравнению с 2021 годом за счет привлечения новых авиаперевозчиков и увеличения количества авиарейсов.

Аэропорт "Северный" обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.