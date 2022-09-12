Отмечается, что по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и губернатора региона Владимира Солодова принято решение о привлечении федерального финансирования в сеть природных парков "Вулканы Камчатки".

"Я обратился к президенту во время двусторонней встречи с необходимостью усиления федеральных мер поддержки нашего природного парка "Вулканы Камчатки". Я заручился поддержкой, и в ближайшее время нам нужно построить работу по взаимодействию с федеральными органами власти, чтобы выстроить систему поддержки для парка", — цитирует пресс-служба Солодова.

Губернатор уточнил, что природный парк, который включает в себя 2,5 млн квадратных километров, относится к ведомству краевой власти, он недополучает финансирование.

"Численность инспекторов, наличие техники, оборудование кордонов сейчас не соответствуют требованиям", — сказал глава региона.

Предполагается, что проблема решится за счет средств федерального бюджета.

В сеть природных парков "Вулканы Камчатки" входят четыре особо охраняемые природные территории: парки Ключевской, Налычевский, Южно-Камчатский и Быстринский, на которых расположено 15 активных и более 100 потухших вулканов, проложено 27 туристических маршрутов.

Владимир Путин побывал с рабочим визитом на Камчатке 5 сентября. Президент встретился с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край", провел двустороннюю встречу с Владимиром Солодовым и совещание по долгосрочному социально-экономическому развитию Петропавловска-Камчатского.