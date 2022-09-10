Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин связались с ВДНХ из концертного зала "Зарядье", где проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы.

До сегодняшнего дня крупнейшим колесом обозрения в Европе был "Лондонский глаз" (London Eye) высотой 135 метров. Теперь это звание принадлежит 140-метровому "Солнцу Москвы" на ВДНХ.

"Солнце Москвы" — это 30 закрытых кабин, вмещающих до 15 гостей каждая. В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль, пять кабин оборудованы прозрачным полом.

Путешествие над Москвой начинается с посадочного вокзала. Попасть на него гости могут по крытому эскалаторному переходу. Посадка и высадка пассажиров происходит в разных частях вокзала. За один оборот, занимающий 18 минут и 40 секунд, колесо обозрения может вместить до 450 человек.

Предполагается, что аттракцион будет привлекать более 2,5 млн посетителей ежегодно.

На сайте аттракциона сообщается, что для посетителей колесо обозрения заработает в субботу в 16:00.

Аттракцион будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Посещение колеса обозрения будет организовано по сеансам.

Взрослый билет по будням будет стоить 950 рублей, детский — 750 рублей. В выходные и праздничные дни цена взрослого билета составит 1150 рублей, детского — 950 рублей. Также будет доступен семейный билет (2 взрослых+2 детских), в будни цена составит 3200 рублей, в выходные — 3950 рублей.

Кроме того, предусмотрен тариф "Быстрый проход/Fast Pass", который позволит попасть в кабину колеса обозрения без ожидания в общей очереди. Стоимость такого билета составит 1400 рублей в будни и 1700 рублей в выходные. При покупке билета в кабину с прозрачным полом услуга "Быстрый проход/Fast Pass" включена в стоимость. Проезд в такой кабинке будет стоить 1600 рублей в будни и 1800 рублей в выходные дни.