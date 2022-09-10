Британская пресса отмечает, что именно после оглашения соответствующей резолюции принц Уэльский Чарльз официально стал королем Карлом III. Церемония проходит в Сент-Джеймсском дворце.

В Совет престолонаследия входят представители королевской семьи, архиепископ Кентерберийский, нынешний и бывшие главы британского правительства, руководители МИД, МВД, Минфина, ряд других представителей высшего политического общества Великобритании.

В соответствии с традицией сначала лорд-председатель совета Пенни Мордонт выступила с официальным извещением о смерти королевы Елизаветы II, после чего сын Карла III Уильям, к которому перешел титул принца Уэльского, и супруга монарха королева-консорт Камилла подписали резолюцию о провозглашении нового короля. Эта часть церемонии традиционно прошла в отсутствие монарха.

Карл III, прибывший в Сент-Джеймсский дворец позже, отдал дань памяти королеве Елизавете II, сказав, что она была для него "вдохновляющим примером", и пообещал посвятить всю оставшуюся жизнь своей новой роли. Затем в присутствии Уильяма и Камиллы, которые выступили свидетелями, он подписал две копии подтверждения о принятии клятвы.

Правившая 70 лет королева Елизавета II скончалась в четверг в замке Балморал в Шотландии на 97-м году жизни. Ее старший сын принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III.

Накануне Карл III сообщил, что титул принца Уэльского, который ранее принадлежал ему, переходит его сыну Уильяму. Титул принца Уэльского держат наследники британского престола.