"Теплое время года, когда петербуржцы стараются чаще бывать на свежем воздухе, а в городе много туристов — самое выгодное время для владельцев кафе и ресторанов. Летние веранды привлекают внимание посетителей и увеличивают выручку. В апреле у нас уже много погожих дней. О том, чтобы сдвинуть начало сезона на две недели раньше, нас просили сами предприниматели, и город пошел им навстречу", — приводятся в сообщении слова Беглова.

Отмечается, что последние 10 лет сезон работы кафе на открытом воздухе продолжался с 1 мая по 30 сентября.

Начиная с 2023 года временные сооружения предприятий общепита, в том числе веранды и выносные столики, можно будет устанавливать уже с 16 апреля.

Срок окончания летнего сезона остается прежним — до конца сентября.

В Петербурге действуют 626 договоров для размещения летних кафе.