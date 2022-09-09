"Вице-премьер республики Ризван Казимагомедов на заседании рабочей группы по вопросам развития малой авиации в Дагестане поручил Минпромторгу РД совместно с Минтрансом РД детально проработать вопрос создания авиакомпании в республике и предоставить предложения в течение недели. Поручения прозвучали и в адрес Минимущества республики, ведомству предстоит в сжатые сроки изучить правовой статус земель, на которых расположены аэродромные площадки", — говорится в сообщении.

На заседании было отмечено, что малая авиация смогла бы вывести туризм на новый уровень с ее применением по наиболее популярным туристским направлениям — Гунибский, Шамильский и Хунзахский районы. При этом последний район предлагается рассмотреть в качестве пилотного.

"Хорошим подспорьем может стать развитие туризма и бизнес-авиации, тем более, что поток туристов в этом году увеличился. По предварительным данным, в 2022 году республику посетят почти 1,7 млн туристов. Перспективы у нас безусловно есть, но есть и ограничения", — приводит пресс-служба слова Газимагомедова.

При этом вице-премьер озвучил ряд проблем, с которым может республика столкнутся: состояние самих летательных аппаратов (эксплуатируются 30-40 лет), аэродромных площадок и себестоимость полетов на вертолетах и самолетах малой авиации.

В связи с их дороговизной необходимо изучить существующие программы субсидирования, отметил вице-премьер.

Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Джамбулат Салавов со своей стороны заявил, что сеть аэродромов, связывающая города и райцентры, "практически перестала существовать".

По его данным, сегодня в республике зарегистрированы 21 самолетные, 5 вертолетные посадочные площадки и одна авиакомпания — ООО Авиакомпания "Дагестан", эксплуатирующая вертолет Ми-8 и выполняющая только авиационные работы по санитарному и аварийно-спасательному обеспечению в аэропорту "Махачкала".

По словам Салавова, сегодня самолеты малой авиации широко применяются при выполнении химической обработки и подкорма посевов сельскохозяйственных угодий и отгонных пастбищ, многолетних насаждений (садов, виноградников), а в перспективе и при посеве риса.

"Условия для работы малой авиации видится целесообразным создать в наиболее отдаленных муниципальных районах — Тляратинском, Ахвахском, Цумадинском, Рутульском, Докузпаринском, Магарамкентском и Ахтынском", — сказал он.

Гендиректор ОАО "Концерн КЭМЗ" Ибрагим Ахматов заявил, что сегодня заводом изготовлено около 50 разных деталей для многоцелевого турбовинтового однодвигательного самолета ЛМС-901.

"Если глава республики инициирует вопрос изготовления самолета в КЭМЗ, у нас в республике, и это предложение получит поддержку, то через 2-3 года мы могли бы начать. Ничего сложного в изготовлении самолета ЛМС-901 я не вижу", — приводит его слова пресс-служба.