"Жителей и гостей региона ждут международные театральные фестивали, гастроли, образовательные проекты, выставки, циклы лекций и многое другое", — говорится в сообщении.

В числе ключевых событий юбилейного года — международные театральные форумы. Это фестиваль русской классической драматургии "Горячее сердце", который в следующем году будет посвящён творчеству А.Н. Островского, и уникальный фестиваль камерных театральных форм "Островский-FEST".

Одной из основных площадок мероприятий станет Кинешемский драматический театр им. А.Н.Островского, который отметит в следующем году 125-летие.

Также в Кинешемском драмтеатре открылась выставка "Россия Александра Островского". Она стала первым событием из цикла мероприятий, запланированных в Ивановской области по случаю юбилейной даты.

В экспозиции представлены материалы из фондов Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля — копии архивных документов и фотографий драматурга.

В создании выставки принял участие музей-заповедник Щелыково (Костромская область).

Указом президента России Владимира Путина в 2023 году по всей стране пройдут масштабные мероприятия в честь 200-летия со дня рождения Островского. Юбилей стартует 12 апреля, в день рождения драматурга.