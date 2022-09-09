"За летний период 2022 года всеми формами отдыха и оздоровления за счет средств республиканского бюджета было охвачено более 30 тыс. детей, в том числе: 20 030 детей — в 26 загородных оздоровительных организациях и 12 080 детей — в 96 пришкольных лагерях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в сфере особого внимания находился отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Также впервые этим летом была проведена работа по открытию инклюзивных смен на базе трех коррекционных школ. В них отдыхали дети с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, был организован отдых для 30 детей из Донбасса на базе детского образовательного центра "Солнечный берег".