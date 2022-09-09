"Интерес к поездкам на курорты Черноморского побережья и Северного Кавказа в сентябре и октябре 2022 года не снижается. Наиболее востребованными направлениями остаются Адлер, Сочи, Анапа, Новороссийск, Лазаревское, Минеральные Воды, Кисловодск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в "бархатный сезон" по этим направлениям планируется перевезти свыше 2 млн пассажиров, что в 1,5 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года и более чем на 20% превышает показатели 2019 года. Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки в сообщении с югом России назначено порядка 300 дополнительных рейсов по этим направлениям.

Кроме того, ряду поездов был продлен летний график курсирования, а также увеличена периодичность некоторых сезонных летних и круглогодичных поездов.

В том числе в осенний период будут курсировать следующие сезонные поезда: № 542/541 Москва — Адлер, № 255/256 Москва — Новороссийск, № 481/482 Москва — Новороссийск.

Периодичность отправлений будет увеличена для поездов № 83/84 Москва — Адлер, № 110/109 Москва — Анапа, а также № 125/126 Москва — Новороссийск.

Также до ноября будет продлена работа ряда поездов на востребованных направлениях: Архангельск — Анапа, Печора — Адлер, Санкт-Петербург — Анапа, Киров — Нижний Новгород — Адлер, Самара — Адлер, Пермь/Екатеринбург — Новороссийск, Екатеринбург — Анапа, Тында/Северобайкальск — Анапа.

В настоящее время продолжают действовать ограничения на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, введенные с началом военной операции на Украине. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.