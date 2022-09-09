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Она отметила, что большинство самолетов тайских авиакомпаний являются лизинговыми. Из-за санкций, введенных Евросоюзом и США против российской авиаотрасли, лизингодатели наложили ограничения на полеты в Россию.

"В Таиланде большинство самолетов в лизинге, собственных самолетов мало. В связи с этим свою роль играют требования лизинговых компаний по маршрутам, по дополнительной страховке. Что касается других авиакомпаний, мы ведем переговоры с ними, и по итогам направляем запросы авиационным властям Таиланда", — рассказала Маненате на пресс-конференции в рамках встречи представителей тайского турбизнеса с российскими турагентствами.

Она также отметила, что для перевозки туристов можно было бы использовать самолеты, которые не были задействованы во время пандемии у тайской авиакомпании Thai Airways.

"Но, к сожалению, чтобы восстановить самолеты после долгой парковки нужны средства, которыми перевозчик не располагает, и время до шести месяцев. Вторая проблема связана с экипажами. Они были распущены, часть работает в других местах, а оставшимся нужна переподготовка", — добавила она.

По словам представителя ТАТ, идут переговоры с авиакомпаниями S7 и "Уральские авиалинии" по поводу полетов в аэропорты Таиланда из российских регионов – Владивостока, Новосибирска. Также ведутся переговоры с авиакомпаниями третьих стран, которые могут осуществлять транзитные рейсы, в частности, казахскими и монгольскими. Она подчеркнула, что работа по восстановлению авиасообщения ведется с обеих сторон — и с российской, и с тайской.

В конце октября первые с марта прямые рейсы на Пхукет запустит "Аэрофлот". Рейсы будут выполняться ежедневно из "Шереметьево" на лайнерах Airbus A330-300.

Генеральный директор туроператора FUN&SUN Владимир Рубцов сообщил порталу "Интерфакс-Туризм", что спрос на туры в Таиланд превышает предложение.

"Мы в этом сезоне запускаем турпродукт на базе рейсов авиакомпании SCAT через Алма-Ату, которые выполняются два раза в неделю, а с конце декабря — 4 раза в неделю. Также туроператор формирует туры на регулярных прямых рейсах авиакомпании "Аэрофлот" и транзитных рейсах авиакомпаний Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways, Turkish Airlines и других перевозчиков. Доля продаж на регулярных рейсах составляет 70% общего объема продаж", — сказал он.

По словам Рубцова, спрос на туры в Таиланд сейчас очень высокий и из-за ограниченной перевозки намного превышает предложение.

"Стоимость туров по сравнению с допандемийным периодом выросла вдвое — с примерно 50 тыс. на человека до 100 тыс. Но это туристов не останавливает", — рассказал он.

Говоря о турах на рейсах казахстанской авиакомпании SCAT через Алма-Ату, в компании отмечают, что их стоимость получается ниже благодаря блочным тарифам.