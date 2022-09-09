До этого, с 5 марта, Бург был временно исполняющим обязанности гендиректора.

Работу в "России" Бург начал в октябре 2018 года в должности заместителя гендиректора — технического директора. В 2001-2018 гг. работал в "Аэрофлоте", "АСЦ авиационное оборудование" и "Вертолетной сервисной компании", следует из сообщения перевозчика.

Бург окончил Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА) по специальности "Инженер по технической эксплуатации летательных аппаратов и авиационных двигателей".

До Бурга "Россию" возглавлял нынешний гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.