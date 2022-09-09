"Тысячи скорбящих собираются возле Букингемского дворца в Лондоне в пятницу. Туристы стекаются к воротам резиденции, чтобы почтить память монарха. В первый день траура ожидаются торжественные салюты в Гайд-парке и Тауэр-Хилл, а также национальная минута молчания", — пишет Express.

Как отметила американская туристка, приехавшая в Великобританию из Мичигана, поездка показалась куда более эмоциональной, чем ожидалось.

Как сообщает ВВС, популярные туристические достопримечательности, такие как Эдинбургский замок, Виндзор и Лондонский Тауэр объявили о временной приостановке работы после смерти королевы.

Королевская яхта Britannia, которая недавно была признана самой привлекательной в Великобритании для путешественников, также будет закрыта для посетителей в течение 10-дневного траура.

Елизавета II скончалась в четверг в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет. Вечером в пятницу, как ожидается, король Карл III обратится к подданным с первым телевизионным обращением.