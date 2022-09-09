В Ясной Поляне день рождения писателя празднуется по новому стилю — 9 сентября (по старому календарю — 28 августа).

"На площадке у Дома писателя прошло традиционное "Слово о Толстом". Студенты-филологи Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого и школьники рассказали о влиянии писателя и Ясной Поляны на их жизнь. После выступлений гостей и друзей музея состоялось возложение цветов к могиле Льва Николаевича в лесу Старый Заказ", — сказал собеседник агентства.

У Дома писателя состоялось торжественное открытие турнира по быстрым шахматам, который проводится музеем-усадьбой "Ясная Поляна" и Федерацией шахмат России. После открытия участники турнира провели сеанс одновременной игры на 100 досках, площадкой для которого стала территория усадьбы. В турнире участвуют шахматисты в возрасте от 6 до 16 лет из Тулы и районов области.

На территории мемориальной теплицы посажены кусты сирени, подаренные Ясной Поляне коллегами из Государственного музея Л. Н.Толстого в Москве. Рядом со входом в Дом Толстого проходит специальная выставка георгинов, выращенных тульским селекционером Олегом Дорогановым. Георгины из его коллекции украшают яснополянские клумбы, а сам селекционер каждый год приезжает в музей в день рождения писателя, чтобы украсить его могилу срезанными цветами.

Также для посетителей проводятся бесплатные десятиминутные экскурсии по дому писателя и флигелю Кузминских.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде. Ежегодно музей посещают до 300 тыс. человек.