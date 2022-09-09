"В прошлом году средний чек по госпрограмме у клиентов банка составлял 41 тыс. рублей. В этом году средний чек в рамках программы туристического кешбэка составил у нас 59,3 тыс. рублей, учитывая то, что программа еще не завершилась", — рассказали в пресс-службе банка.

Как отметили в ВТБ, рост среднего чека на путешествия с кешбэком в этом году связан с изменением условий акции – минимальное количество ночей в путешествии выросло с двух до трех.

"В 2021 многие путешественники в рамках программы приобретали туры для поездок выходного дня, что объясняет более низкую среднюю сумму чека", — пояснили в пресс-службе.

ВТБ также провел опрос среди российских туристов о планах путешествий в рамках туристического кешбэка. Большинство туристов ориентируются на южные направления, культурные центры или выезды на природу. Последние популярны среди отпускников молодого и среднего возраста – такой вид туризма выбирает почти каждый второй из опрошенных.

Самым популярным видом транспорта для путешествий по стране стал автомобиль (49%) и поезд (44%). На третьем месте по популярности – самолет (35%). Автобус для поездок по России выбирает четверть опрошенных.

"Набирает популярность круизный туризм – поездки на теплоходе запланировали 8% туристов, это вдвое больше, чем год назад. В основном такой вид отдыха выбирают россияне старше 45 лет", — добавили в пресс-службе.

Опрос проводился 8-19 августа среди жителей городов России с населением свыше 100 тыс. человек, в нем приняли участие 1505 респондентов – клиентов различных банков – в возрасте от 18 до 60 лет.