Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по пятницам и понедельникам.

"В осеннем расписании возобновляем авиасообщение между двумя крупнейшими городами Приволжского федерального округа. Время в пути — всего 1 час 30 минут. Прямой рейс значительно сократит время в пути и упростит логистику для жителей округа", — приводятся в сообщении слова президента "Utair-Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании, рейс из Уфы в Пермь в последний раз выполнялся в декабре 2021 года.

На сегодняшний день, помимо Перми, авиакомпания летает из Уфы в 14 городов: Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Сочи, Сургут, Минеральные Воды, Казань, Москву, Нижневартовск, Новый Уренгой, Тюмень, Грозный, Баку, Ташкент, Самару.

По информации на сайта аэропорта Уфы, в настоящее время между Уфой и Пермью дважды в неделю выполняет рейсы авиакомпания "КрасАвиа".