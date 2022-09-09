"Применение Соглашения между Европейским Сообществом и Российской Федерацией об упрощенной выдаче виз гражданам Европейского Союза и РФ полностью приостанавливается в отношении граждан РФ с 12 сентября 2022 года", — говорится в публикации.

В документе подчеркивается, что решение вступает в силу со дня его принятия, то есть в пятницу. Но оно будет действовать с понедельника, поскольку ЕС обязан в течение 48 часов после его окончательного утверждения уведомить о нем другого участника соглашения — Россию.

Таким образом, с 12 сентября для граждан РФ оформление шенгенской визы будет стоить 85 евро против 35 евро ранее. Стандартное время обработки заявки будет увеличено с 10 до 15 дней, а в некоторых случаях — до 45 дней. Возможности получения многократных виз также будут ограничены. Претенденты на получение виз должны будут предоставить дополнительные документы.

Со своей стороны, член Еврокомиссии (ЕК) по внутренним делам Ильва Йохансон заявила на пресс-конференции в Финляндии, что позднее в пятницу ЕК опубликует руководство по действиям в условиях нового визового режима с Россией. По ее словам, визу будет проще получить журналистам, а также по гуманитарным причинам и семейным обстоятельствам.

"В отношении остальных, кто прибывает по несущественным причинам, нам нужно будет проводить более тщательную оценку, которая займет время, этот процесс будет более затратным. В отношении выдачи таких виз нам следует быть гораздо более строгими", — сказала она.

Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией вступило в силу в июне 2007 года. 31 августа 2022 года страны Евросоюза на неформальной встрече в Праге приняли решение о заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией.

Как сообщалось, российские туристы по состоянию на начало сентября могут обратиться за визами в визовые центры или консульства 17 из 26 стран-членов Шенгенского соглашения. Еще 9 стран прекратили прием документов на туристические визы из-за политической обстановки и взаимной высылки дипломатов, либо не возобновили его после пандемии коронавируса. Это Дания, Чехия, Словакия, Польша, Бельгия, Нидерланды, Литва, Латвия и Эстония, причем последняя запретила въезд через свою границу даже с уже выданными эстонскими шенгенскими визами. С действующими шенгенскими визами россияне пока могут въехать во все страны Евросоюза за исключением Эстонии, если виза выдана этой страной.