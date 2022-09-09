Согласно приказу ФАС, рост предусмотрен практически по всем позициям. Так, сбор на обеспечение авиационной безопасности возрос на 13,7% (с 299 рублей за тонну максимальной взлетной массы до 340 рублей), тариф за обслуживание пассажиров на внутренних линиях — на 10,2% (со 127 рублей за человека до 140 рублей), на международных — на 10% (с 418 рублей за человека до 460 рублей), сбор за взлет-посадку — на 5,7% (с 530 рублей за тонну максимальной взлетной массы до 560 рублей), сбор за предоставление аэровокзального комплекса на внутренних линиях — на на 13% (с 53 рублей за пассажира до 60 рублей), на международных — на 10,7% (с 596 рублей за пассажира до 660 рублей).

Прежним остается сбор за сверхнормативную стоянку — 5% за час.

Также вырастут тарифы для зарубежных компаний — сбор за взлет-посадку на 12,8% (с 665 рублей за тонну максимальной взлетной массы до 750 рублей), сбор за обеспечение авиационной безопасности — в 1,6 раза (с 323 рублей за тонну максимальной взлетной массы до 510 рублей), сбор за предоставление аэровокзала — на 19% (с 447 рублей до 533 рублей).

Прежним останется только сбор за сверхнормативную стоянку — 10% от сбора за взлет-посадку за сутки.

Документ опубликован 2 сентября.

В последний раз регулируемые тарифы на обслуживание воздушных судов в аэропорту "Байкал" корректировались в мае 2018 года.