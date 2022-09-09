"Разговор о возможности расплачиваться российской картой "Мир" ведется в Таиланде уже три месяца. Вопрос этот для банков новый, так как эта карта никогда раньше не упоминалась ни в каких международных платежных процессах. Сейчас нужно разрабатывать новый банковский продукт, которого прежде не было", — сказала она на пресс-конференции в Москве.

По словам Маненате, наиболее вероятно, что снять деньги по карте можно будет в терминалах "Сиамского коммерческого банка" (SCB).

"Возможно, позже к нему присоединятся и другие банковские учреждения. По информации ТАТ, сейчас произошли серьезные подвижки в разработке нового продукта, но, по нашим прогнозам, пользоваться своими картами в Таиланде россияне смогут не раньше, чем через 2-3 месяца", — добавила она.

В ТАТ также отметили, что россияне в Таиланде без проблем могут купить местную валюту баты за рубли в пунктах обмена.

В настоящее время карты "Мир" принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.