"На восстановление ее первозданного вида потребовалось четыре дня", — говорится в сообщении.

Сотрудникам музея пришлось наложить специальный состав на глаза скульптуры и провести бережную очистку пострадавшей зоны.

"Маркер ушел достаточно глубоко в поры, мы использовали компрессы с особым составом. Целый коллектив сотрудников работает над тем, чтобы люди могли приходить в Летний сад и любоваться сохранными копиями скульптур. Минутная шутка вандала может обернуться сложной задачей для реставраторов, решение которой отнимает немало времени", — цитирует пресс-служба художника-реставратора Анну Казанову.

Уточняется, что оригинал скульптуры был создан итальянским мастером Антонио Коррадини в 1717 году, он хранится в Михайловском замке Русского музея, но копия тоже имеет художественную ценность.

Как сообщалось, в Петербурге возбуждено уголовное о повреждении мраморного бюста в Летнему саду. Производство ведется по ч.1 ст.243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия народов РФ). Повреждения обнаружил сотрудник службы безопасности Русского музея во время обхода Летнего сада утром в понедельник.