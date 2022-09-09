В торгах участвовали две компании, наименование второй не уточняется. Победитель предложил выполнить работы практически по начальной цене контракта, снизив ее на 54 тыс. рублей. Итоговая сумма контракта — 3,411 млрд рублей.

Подрядчику предстоит, в частности, реконструировать рулежные дорожки, построить новые и реконструировать существующие перроны, построить очистные сооружения и водоотводной коллектор, а также построить патрульную дорогу, КПП, ограждение аэродрома, комплекс аварийно-спасательной станции. Работы необходимо выполнить до 10 декабря 2024 года.

Контракты с предыдущим подрядчиком реконструкции аэропорта "Сокол" — магаданским "Нордтрансстроем" — были расторгнуты из-за несоблюдения графика работ.

"Альянс-2005", по данным сайта компании, ранее выступал подрядчиком строительства аэропорта "Жиганск", детского технопарка в Якутии, строил жилые дома, детские сады, школы и другие объекты.

Вместе с тем, губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил в интервью "Интерфаксу", что торги на строительство терминала аэропорта будут объявлены в скором времени, подрядчика предполагается определить к концу октября.

"Проектирование завершено. Дней десять назад было получено положительное заключение Главгосэкспертизы. И теперь компания (СП "Новапорта" и "Аэропортов регионов", ООО "АБС Магадан", совладелец аэропорта — ИФ) готовит условия проведения конкурса привлечения подрядных организаций. С потенциальными участниками они уже встречались. Они этим занимались в рамках ПМЭФ-2022, мы принимали участие в этом как регион, нам не безынтересно, кто же придет, насколько сильные и серьезные компании. Предполагаю, что в конце октября у нас будет подрядчик — победитель конкурса. И тогда начнется строительство. Инвесторы не заинтересованы в том, чтобы затягивать начало и ход строительства", — сказал Носов.

По его словам, в числе потенциальных подрядчиков, с которыми велись переговоры, были не только российские компании, но и турецкие.

Ранее сообщалось, что ООО "Новапорт холдинг" и АО "УК "Аэропорты регионов" для строительства нового пассажирского терминала в аэропорту Магадана учредили в ноябре 2020 года на паритетных началах ООО "АБС Магадан" (Москва). Эта компания выиграла соответствующий конкурс и подписала инвестиционное соглашение о реконструкции аэропорта с Корпорацией развития Магаданской области. Вложения составят не менее 4,298 млрд рублей. Победитель конкурса в обмен на инвестиции получит 75% минус 1 акция АО "Аэропорт Магадан", блокпакет останется за регионом.

Инвестор взял на себя обязательства по строительству нового пассажирского терминала площадью не менее 10 тыс. кв. метров суммарной пропускной способностью 800 пассажиров в час и сопутствующей инфраструктуры.

"Сокол", расположенный в 38 км от Магадана, является аэропортом федерального значения, в 1991 году получил статус международного. Аэропорт имеет одну взлетно-посадочную полосу. Эксплуатантом выступает АО "Аэропорт Магадан". В 2021 году аэропорт обслужил 471,2 тыс. пассажиров.