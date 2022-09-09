"Из международных — со 2 октября планируется открытие рейса в Дубай. Помимо этого, в планах открытие регулярных рейсов в Ереван и в Тегеран авиакомпании "ЮТэйр", — сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что из внутренних с 17 сентября открывается регулярный рейс в Казань авиакомпании "ЮВТ Аэро".

"Имеются договоренности об открытии в осенне-зимний период рейсов в Уфу, Волгоград и Астрахань авиакомпании "ЮТэйр" и дополнительных рейсов Сочи. Также планируется открытие рейса из Грозного в Новосибирск авиакомпании S7", — отметил представитель пресс-службы.

Как сообщалось, ряд крупных авиакомпаний РФ в последние месяцы начали летать из Грозного.