Производство ведется по ч.1 ст.243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия народов РФ).

В рамках проверки прокуратура установила, что 5 сентября неизвестный черным маркером пририсовал радужную оболочку на глаза мраморной скульптуры "Петрония Прима, жена императора Виттелия". Бюст входит в предмет охраны Летнего сада — объекта культурного наследия федерального значения.

По данным надзорного ведомства, стоимость восстановительных работ составила 16,5 тыс. рублей.

5 сентября об инциденте сообщалось в группе "Сады Русского музея" в соцсети. В сообщении уточнялось, что скульптуры в Летнем саду — дорогостоящие копии подлинных скульптур, сохраняющие композицию Летнего сада. Оригинал (Корралини мастерская, Италия, 1717 год) находится в Михайловском замке Русского музея.