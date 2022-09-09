"Турецкая авиакомпания AnadoluJet, которая является лоукостером и дочерним предприятием Turkish Airlines, направила в "Храброво" запрос на согласование продления чартерной программы до 20 ноября. Мы ответили, что готовы к приему этих рейсов. Они уже будут выполняться в рамках зимнего расписания пять раз в неделю на самолетах Boeing 737 вместимостью 189 кресел", — сказали в пресс-службе.

Ранее чартерная программа турецкой авиакомпании была рассчитана до 30 октября. Однако, как отметили в пресс-службе, высокий спрос на отдых в Турции стал основной причиной продления полетной программы между Калининградом и Антальей.

В местных турагентствах отмечают, что полеты в Анталью привлекательны и тем, что AnadoluJet выполняет полеты напрямую через страны Западной Европы, а не вокруг Польши и стран Прибалтики над нейтральными водами Балтийского моря.

Как сообщалось, первый чартер из Турции аэропорт "Храброво" принял 30 апреля. В начале программы частота полетов составляла два раза в неделю и постепенно увеличилась до пяти рейсов.