Несчастный случай произошел накануне. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

"По данным следствия, девушка упала с 50-метровой скалы во время туристического похода. В настоящее время устанавливаются виновные лица, в обязанность которых входило обеспечение должного контроля по обеспечению безопасности лиц, находящихся на туристическом маршруте", — отмечается в сообщении.

По данным местных СМИ, педагоги отпустили несколько человек фотографироваться на верхней площадке скалы, погибшая девочка, предположительно, соскользнула с мокрых после дождя камней.

Как сообщалось, 14-летняя девочка в четверг разбилась насмерть, сорвавшись со скалы во время прогулочного похода по Аракульскому Шихану.

В походе принимали участие 45 учащихся одной из школ Кыштыма в сопровождении двух педагогов.

Аракульские Шиханы — гранитный скальный массив Среднего Урала, самый южный и самый высокий. Высота горы над уровнем моря составляет 563 м, над уровнем озера — 262 м. Гора является одной из главных туристических достопримечательностей Среднего Урала.