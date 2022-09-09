"С 10 сентября заповедник ждет в гости посетителей. Напоминаем, что особый противопожарный режим продолжает действовать", — говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность. Во время действия особого противопожарного режима запрещен вход и въезд граждан в леса, а также разведение в них огня.

Режим ЧС был введен в Окском заповеднике из-за природных пожаров 17 августа. Общая площадь пожаров на территории заповедника составила порядка 11 тыс. га. Продвижение огня было остановлено 6 сентября.

Окский биосферный заповедник — живописный уголок Мещеры, расположенный в ее юго-восточной части. В нем сохраняются уникальные виды растений и животных, каждую весну в этот край летят тысячные стаи птиц — это гуси, журавли, цапли, разнообразные кулики, чайки, ракши, около сотни видов воробьиных птиц.

Эмблемой заповедника стал черный аист, регулярно встречающийся здесь. В лесах, лугах, водоемах заповедника живут и приносят потомство 61 вид млекопитающих, 266 видов птиц, 6 видов рептилий, 11 видов амфибий, 39 видов рыб.