"Сегодня Совет утвердил решение полностью приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Следовательно, на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса", — сообщается в документе.

В нем также говорится, что решение о приостановке соглашения будет опубликовано в официальном журнале 9 сентября. Ожидается, что оно вступит в силу 12 сентября.

Для граждан РФ оформление шенгенской визы теперь будет стоить 85 евро против 35 евро ранее. Стандартное время обработки заявки будет увеличено с 10 до 15 дней, а в некоторых случаях — до 45 дней. Возможности получения многократных виз также будут ограничены. Претенденты на получение виз также должны будут предоставить дополнительные документы.

Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией вступило в силу в июне 2007 года. 31 августа 2022 года страны Евросоюза на неформальной встрече в Праге приняли решение о заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией.

Как сообщалось, российские туристы по состоянию на начало сентября могут обратиться за визами в визовые центры или консульства 17 из 26 стран-членов Шенгенского соглашения. Еще 9 стран прекратили прием документов на туристические визы из-за политической обстановки и взаимной высылки дипломатов, либо не возобновили его после пандемии коронавируса. Это Дания, Чехия, Словакия, Польша, Бельгия, Нидерланды, Литва, Латвия и Эстония, причем последняя запретила въезд через свою границу даже с уже выданными эстонскими шенгенскими визами. С действующими шенгенскими визами россияне пока могут въехать во все страны Евросоюза за исключением Эстонии, если виза выдана этой страной.