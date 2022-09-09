"В этот день на Базарной площади шеф-повара Тобольска вместе с представителями различных общественных организаций, предпринимателями, спортсменами, туристами, театралами, сотрудниками аэропорта будут готовить уху", — сказал представитель оргкомитета.

По его информации, уху будут варить в 13 котлах.

"Так, команда Тобольского аэропорта вместе с шеф-поваром сварит улетную уху, актеры — театральную", — отметил собеседник агентства.

Кроме того, будет приготовлена уха мастеровая, ледовая, ремесленная, спортивная, дорожная, уватская, походная, деревенская, товарищеская, деловая.

"В общей сложности в этот день на Базарной площади сварят более 600 литров разной ухи и угостят всех желающих", — рассказал представитель оргкомитета.

Также в программе фестиваля — рыбная ярмарка, мастер-классы ремесленников, концерт; в сквере Алябьева пройдет бардовский пикник, добавил он.