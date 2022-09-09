"Принятое решение является результатом многочисленных обращений граждан республики Молдова, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями", — сказано в сообщении.

Также решение связано с "требованиями пассажиров использовать билеты, приобретенные в период пандемии и после закрытия воздушного пространства в феврале", объяснил перевозчик.

"Эти обстоятельства повлекли за собой трудности, с которыми ежедневно сталкиваются сотни наших сограждан: необходимость повторной покупки билетов по завышенным ценам, более длительное время, потраченное в пути, длительные и утомительные полеты с пересадкой. Особенно трудными являются поездки в случаях неотложной медицинской помощи", — сообщила компания.

После начала военной операции РФ на Украине страны Европы, США и Япония приостановили авиасообщение с Россией.