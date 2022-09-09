Отмечается, что проект "Северного сада" предполагает строительство павильона на 40 человек в деревне Кандинка под Томском, благоустройство территории сада, создание детской развлекательной зоны и зон отдыха. Для туристов будут предусмотрены экскурсионные и обучающие программы, где будут рассказывать о промышленном садоводстве и пользе потребления ягод. Также "Северный сад" будет проводить дегустации и мастер-классы по выращиванию ягод и приготовлению продуктов питания.

Общая стоимость проекта составит 10 млн рублей, из которых 7,5 млн рублей — грантовые. Реализация проекта рассчитана на пять лет.

"Ожидается, что к концу 2027 года доходы предприятия увеличатся в 2,4 раза за счет роста объема продаж саженцев, свежей ягоды и продукции ее переработки в связи с формированием стабильного туристического потока", — говорится в сообщении.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Северного сада", строительные работы начнутся весной 2023 года. За пять лет компания намерена выйти на показатель от 500 туристов за сезон.

"Летом 2023 года уже начнем принимать детские группы, так как у них есть большой спрос на экскурсии. На широкую публику туристический центр заработает в 2024 году, когда будет сформирована вся инфраструктура", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в 2019 году "Северный сад" запустил инвестиционный проект в деревне Кандинка Томского района по выращиванию жимолости для последующей механизированной уборки. В 2020 году было высажено 100 тыс. кустов жимолости. Первый урожай планируется собрать в 2023 году, максимальная урожайность жимолости с площади в 100 га составит 500-600 тонн в год.

Группа компаний "Сава" образована в 2000 году, занимается переработкой дикорастущего сырья (ягоды, грибы, кедровые орехи и различные лекарственные травы), производит функциональное питание, соки, нектары, БАДы, варенья, джемы, масла, пасты, соусы и кедровое молочко. Часть продукции компания отправляет на экспорт.