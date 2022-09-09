"Еще одним важным пунктом повестки рабочей встречи стало решение о совместной проработке организации прямого авиасообщения между Минском и Мурманском", — говорится в сообщении.

Встреча прошла в рамках визита делегации правительства Мурманской области в Белоруссию.

В 2018 году заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова (на тот период министр развития промышленности и предпринимательства региона — ИФ) сообщала журналистам, что Мурманская область и Белоруссия обсуждают возможность возобновления прямого авиасообщения между Мурманском и Минском.

"Сейчас представители авиакомпаний и аэропортов ведут расчеты потенциального пассажиропотока, чтобы понять, в какие сроки это можно осуществить",- отмечала она.

В переговорах участвовала "Белавиа", которая в прошлом выполняла рейсы в Заполярье, и крупные российские авиаперевозчики, включая "Аэрофлот", говорила Кузнецова.

Ранее аэропорт "Мурманск" проводил исследование, в ходе которого выяснилось, что жители Заполярья выступают за возобновление прямого авиасообщения между регионом и столицей Белоруссии. Транзитными рейсами через Санкт-Петербург и Мурманск ежегодно и в Минск перелетает несколько тысяч жителей Мурманска.