"Строительство Евразийского музея кочевых цивилизаций планируют начать в 2023 году", — говорится в сообщении.

Глава региона Радий Хабиров на совещании рабочей группы по созданию музея поручил до конца этого года сформировать мастер-план объекта. К участию в проекте будут привлечены инвесторы, ремесленники, научные и общественные организации.

"Очень важно на основе достоверных исторических документов и археологических исследований определить особенности создаваемого музея, до конца понять уникальность личности Тура-хана и начать разработку событийной программы на этой территории", — цитирует пресс-служба Хабирова.

В 2023 году на площадке будущего музея откроют современный визит-центр.

Мавзолей Тура-хана — археологический памятник XIV века, расположен в 1,5 км от деревни Нижняя Тима. Предполагается, что некогда рядом стояла каменная мечеть, входившая с мавзолеем в единый ритуально-архитектурный ансамбль.

Точных сведений о том, кем являлся Тура-хан, нет. По одной из версий, он был был чингизидом (прямой потомок Чингисхана), который из-за распрей с родственниками пришел в башкирские земли. По другой версии, Тура-хан был братом могущественного хана Басмана. В современных публикациях также можно встретить утверждения, что Тура-хан правил в Башкирии в начале XVI века.