"Расчистка проводится в рамках регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" в четыре этапа", — говорится в сообщении.

На данный момент подрядчик выполнил работы по извлечению упавших деревьев, демонтажу водоподъёмной плотины в русле реки, ликвидации завалов деревьев в прибрежной полосе, а также начал расчищать русло реки.

Специалисты также вывозят древесно-кустарниковую растительность, обезвоженный ил, затем площадки будут рекультивировать.

"Состояние Дона имеет огромное значение для всей России. Эта река берет начало в Тульской области, поэтому мы уделили пристальное внимание расчистке наиболее значимых участков в Куликовском культурно-туристическом кластере", — приводит пресс-служба слова министра природных ресурсов и экологии региона Юрия Панфилова.

Расчистка проводится в рамках подготовки к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. Планируется расчистить 10 участков водных объектов в Новомосковске, Куркинском, Кимовском и Узловском районах, говорится в сообщении.

Как сообщалось, в рамках подготовки и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы планируется создание культурно-туристического кластера "Куликово поле".

Поселок Епифань включен в список исторических мест России.