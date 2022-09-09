"Среди участников — авторы гастропроектов из Мурманской и Тульской областей, Красноярского и Камчатского краев, Республик Удмуртия, Бурятия, Якутии, Москвы, а также представители лучших проектов дальневосточной кухни Приморья", — сказал собеседник агентства.

На фестивале, который пройдет на центральной площади города, можно будет попробовать блюда из гребешка, краба, трески и лосося, бурятские буузы, якутские далрабы и строганину из чира, осетинские пироги и карельские калитки, бефстроганов из оленины и чипсы из ягеля, поморскую похлебку из трески. Всего будет представлено около 200 блюд и напитков.

"Дальневосточная кухня притягивает внимание туристов со всей России. В этом году мы провели около 10 гастрофестивалей, готовили уху, плов и даже какао с приморскими акцентами. В конце сентября к нам приедут гости из разных уголков страны делиться опытом, но главное — вкусами. Владивосток с гастрономической точки зрения может стать местом формирования трендов в использовании региональных продуктов и точкой притяжения туристов", — сообщил журналистам руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.

Также в эти дни во Владивостоке пройдет форум Ростуризма "Гастрономический туризм в РФ. Новые возможности", в рамках которого эксперты, представители индустрии туризма и гостеприимства обменяются опытом и обсудят актуальные вопросы.

В рамках форума пройдет финал III Всероссийского конкурса проектов в сфере гастротуризма, в котором примут участие проекты финалистов из 20 регионов России.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что в регионе в нынешнем сезоне отмечается рекордный интерес со стороны туристов из европейской части России, в этом году в крае ожидают более 3,5 миллиона туристов.

В Приморье реализуется государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы, направленная на создание условий для эффективного развития сферы туризма в регионе, поддержку социально значимых проектов в этой области.