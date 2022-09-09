"На данный момент уже более 50 туроператоров предлагают различные программы винного туризма. География маршрутов также расширяется. В целом по стране насчитывается порядка 300-400 винных туров, ежегодно их число растет на 20-30%", — рассказала она.

По мнению эксперта, разнообразие и количество винных туров за несколько лет существенно выросли благодаря активному взаимодействию винодельческого и туристического бизнесов. Свою роль сыграл и рост интереса к гастрономическим турам по России в условиях, когда любители подобных путешествий не могут отправиться в Европу.

"За последние годы на юге страны в пять раз увеличилось количество мелких винных хозяйств. Энотуризм развивается в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, Ростовской области, Дагестане и Ставропольском крае. В Волгоградской и Самарской областях открываются винодельни, которые уже на начальном этапе закладывают винный туризм как одно из направлений бизнеса и продвижения своей продукции", — добавила Тарасова.

Глава комитета РСТ по гастрономическому туризму, генеральный директор Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман считает, что пока туроператоров, работающих с гастрономическими и винными турами недостаточно.

"По югу России группы возят в основном частники, энтузиасты, которых знают путешественники. Но запрос на системное развитие направления существует со стороны и государства, и бизнеса", — отметил эксперт.

Как напомнили в РСТ, в 2019 году в России был создан первый межрегиональный маршрут "Винные дороги Боспорского царства", включающий в себя винодельни Краснодарского края, Ростовской области, Крыма и Севастополя. Формат винных туров сейчас обязательно предполагает акцент на культурно-историческом наследии юга России, внимание к античным корням виноделия Северного Причерноморья. В прошлом году при поддержке Ростуризма был издан первый в России путеводитель "Винные дороги Боспорского царства", в который вошло 45 виноделен и 19 тематических маршрутов.