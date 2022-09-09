"Праздник начнется утром в субботу с торжественного шествия, в котором примут участие делегации со всех районов области. С цветами, флагами, шарами и транспарантами колонна пройдет по главным улицам города. Затем на разных площадках стартуют концерты творческих коллективов. В городском парке пройдет фестиваль кимчи (корейское национальное блюдо), где можно будет попробовать разные блюда с капустой, приготовленной по корейским рецептам, а также на мастер-классе научат их готовить. На озере в парке состоится водное шоу", — рассказал собеседник агентства.

На различных площадках города в течение дня будут проходить спортивные мероприятия, ярмарка декоративно-прикладного искусства местных мастеров, игровые программы для детей, мастер-классы от спортсменов, художников, флористов, мастериц.

Кульминацией праздника станут вечерний концерт с приглашенными артистами на площади Победы и фейерверк.

По словам сотрудника пресс-службы, праздничные мероприятия в честь Дня города ежедневно проходят с начала текущей недели. В понедельник на Коммунистическом проспекте, главной улице областного центра, начала работать праздничная улица "Юбилейный променад" со стендами фотографий жизни и ярких событий города разных лет.

Во вторник возле кинотеатра "Октябрь" горожане погрузились в атмосферу 1980-1990-х годов: звучали песни тех лет, действовали фотозоны, где можно было сфотографироваться на фоне олимпийского мишки, старых газет, советской квартиры с мебелью и аксессуарами того времени.

На следующий день жителям Южно-Сахалинска возле здания театра представили цветочное дефиле: модели от самого юного до серебряного возраста продемонстрировали коллекцию нарядов от региональной общественной организации "Цветы Сахалина". В образах дизайнеры использовали растения, характерные для природы Сахалина: шиповник, рябину, бамбук, хмель, многие виды цветов, трав и даже ламинарию (морская капуста).

В тот же день там же жители и гости города оказались в начале 2000-х годов, став участниками концертно-интерактивной программы, посвященной музыкальной культуре того времени с диджей-баттлом.

В четверг возле краеведческого музея прошли концерты детской школы искусств и Южно-Сахалинского камерного оркестра.

В пятницу в городском парке горожан ждут спортивные мастер-классы, вечером возле озера они смогут увидеть концерт с водно-пиротехническим шоу.