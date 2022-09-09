"Всего в рамках конкурсного отбора в Минсельхоз поступило 223 заявки из субъектов РФ. Победителями стали 73 проекта из 50 регионов России, среди них омские фермеры", — говорится в сообщении.

Федеральные гранты на развитие сельского туризма до 10 млн рублей получат проект "Сладово" в Большеуковском районе, а также "Баженовские просторы" и "Малинкино" в Саргатском и Муромцевском районах.

Проект "Сладово" включает сразу несколько направлений. Это сбор ягод, посещение пастбища, копчение мяса и рыбы, рыбалка, катание на санях и верблюдах, экскурсии, ванны с использованием вытяжки из молодых рогов марала (пантов), фиточай, а также знакомство и уход за экзотическими для Сибири животными: верблюдами, свиньями породы Мангал, курами китайской породы Ухейилюй.

"Кроме того, в Больших Уках уже работает Историко-культурный музей — заповедник "Московско-Сибирский тракт", где есть возможность прикоснуться к живой истории — пройти путем каторжан XVIII-XIX веков, поэтому туристы смогут совмещать культурный отдых и агротуризм", — говорится также в пресс-релизе.

В Малинкино планируется угощать туристов чаем с шиповником и русской булкой, отправлять в туры по сбору грибов и ягод, на рыбалку, катать в упряжках с лошадями или хаски, а также организовать для них туры с трансфером на озера Данилово, Окунево, Линево.

Грант "Агротуризм" — это новый вид государственной поддержки. Размер субсидии составляет от 3 до 10 млн рублей в зависимости от того, сколько вложит в проект сам предприниматель. Срок окупаемости проекта не должен превышать пяти лет. При этом заявитель должен подтвердить свой статус сельхозтоваропроизводителя.