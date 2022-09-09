В честь Всемирного дня океанов во Владивостоке 8 июня началась акция по сбору металлолома со дна трех городских акваторий — в районе Спортивной гавани, набережной на улице Татарской и набережной имени Владимира Арсеньева.

Со дна моря было поднято более 5 тонн металлолома, в том числе автомобиль, затонувший несколько лет назад.

Собранный металл не стали отправлять на утилизацию, а решили сделать из него новый городской арт-объект. Скульптуру, на изготовление которой специалистам по работе с металлом потребовалось два месяца, установили на популярной у туристов и горожан набережной Спортивной гавани. Такое решение было принято по итогам проведенного опроса в социальных сетях.

Главный художник — Данила Пилит, автор множества скульптур, установленных в европейской части России. Организаторы надеются, что скульптура будет напоминать горожанам о важности сохранения чистоты моря.