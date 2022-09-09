"Рейсы будут выполняться 9, 10, 11 сентября по три в день. Кроме этого, пассажиров из Преображения 9 сентября доставят вертолетом Ми-8 в Находку для дальнейшего распределения по маршрутам следования", — говорится в сообщении.

Авиарейсы между Владивостоком и Дальнегорском, а также Владивостоком и Тернеем будут выполнятся по расписанию. В пригородные поезда, курсирующие на железнодорожных маршрутах Владивосток — Новочугуевка — Владивосток, добавили дополнительный вагон.

Как сообщалось, в Приморье число затопленных частных домов в десяти муниципалитетах выросло с 85 до 990. Также с 228 до 1027 выросло количество затопленных приусадебных участков. Число поврежденных паводком мостов выросло с 26 до 34. От дорожного сообщения отрезаны 40 населенных пунктов. Для ликвидации последствий стихии задействована группировка в составе порядка 400 человек и 252 единиц техники. Режим ЧС введен в Находкинском, Партизанском городских округах, Анучинском, Кавалеровском муниципальных округах, Шкотовском и Дальнереченском районах.

Туристов, которые после отдыха на побережье Приморья не могут вернуться домой после тайфуна "Хиннамнор", по словам губернатора Олега Кожемяко, вывезут транспортными судами Тихоокеанского флота. Также приморцев вывозят с опасных территорий на вертолетах МЧС РФ.