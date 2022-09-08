"Королева мирно скончалась сегодня днем в замке Балморал", — говорится в заявлении Букингемского дворца.

Ранее в четверг Букингемский дворец сообщил, что врачи выразили беспокойство по поводу состояния здоровья 96-летней британской королевы и рекомендовали ей остаться под медицинским наблюдением.

Британские СМИ сообщают, что сын Елизаветы II, наследный принц Чарльз, немедленно, не дожидаясь коронации, становится королем Великобритании.

По данным Sky News, национальный траур в Великобритании, как ожидается, продлится 10 дней.

Как сообщила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, новый король взял имя Карл III.

Королева Елизавета II — Елизавета Александра Мария — родилась 21 апреля 1926 года в семье герцога и герцогини Йоркских. Изначально не предполагалось, что принцесса когда-нибудь станет королевой, так как после Георга V — дедушки Елизаветы II — королем должен был стать ее дядя Эдуард VIII. Однако Эдуард VIII отрекся от престола после 10 месяцев правления, чтобы жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон. Таким образом, монархом Великобритании и королевств Содружества стал его младший брат Георг VI, а Елизавета II стала неожиданной наследницей престола.

Принцесса Йоркская получила домашнее образование, в основном в гуманитарных областях. Она практически самостоятельно выучила французский язык. Елизавета II с самого детства занималась верховой ездой и разведением собак. Особенно она любила собак породы корги, которые до сих пор считаются королевскими собаками.

Эдуард VIII отрекся от престола в 1936 году, когда принцессе было 10 лет. Ее отец стал королем Великобритании и вместе с семьей переехал в Букингемский дворец. Следующий претендент на трон, брат Георга VI Генри, последовал примеру старшего брата и отказался от права престолонаследия. В итоге Елизавета II стала основной наследницей британского трона.

В 1944 году, во время Второй мировой войны, будущая королева стала одним из пяти государственных советников, получив право выполнять функции короля в его отсутствие. Позже, в 1945 году, принцесса вступила в женские отряды самообороны, прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля и получила звание лейтенанта.

Елизавета II вышла замуж за Филиппа Маунтбаттена — члена греческой и датской королевских семей — в 1947 году, в возрасте 21 года. Супружество стало самым долгоиграющим королевским браком в истории — пара прожила вместе почти 74 года, пока их не разлучила смерть принца Эдинбургского 9 апреля 2021 года. Принц Филипп не дожил до своего 100-летия два месяца.

В 1952 году скончался король Георг VI, и Елизавета II была провозглашена новым монархом Великобритании. Церемония коронации, прошедшая уже в 1953 году, транслировалась по национальному телевидению — первый подобный случай в истории.

Будучи номинальным правителем, Елизавета II в основном исполняла представительские функции. Она часто встречалась со знаменитостями и мировыми лидерами. Елизавета II стала первым монархом, совершившим кругосветное путешествие. Земной шар королева объехала в 1954 году.

В 1986 году, когда королева плыла в Австралию на своей личной яхте, в бывшей британской колонии Аден началась гражданская война. Елизавета II приказала войти в территориальные воды Йемена и приняла на борт 1068 человек. Позже эта яхта стала музеем.

В 1994 году королева посетила Россию. Визит стал первой поездкой в страну британского монарха со времен прадеда Елизаветы II Эдуарда VII. Королева побывала в Москве и Санкт-Петербурге, где посетила многие исторические и культурные места.

В 2015 году Елизавета стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании. К тому моменту она провела на престоле уже 63 года.

За период ее правления в Великобритании сменились 15 премьер-министров — от Уинстона Черчилля до Лиз Трасс, которую королева назначила на пост два дня назад.

У Елизаветы и Филиппа родились четверо детей — принц Чарльз, первый в очереди на королевский престол и бывший муж принцессы Дианы, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард. Также у королевы есть восемь внуков и 12 правнуков.