"С повестки дня не снимается вопрос прямого авиасообщения между Астраханью и Минском. К сожалению, так складывается ситуация, что белорусская сторона не может обеспечить реализацию этого вопроса. Наша авиакомпания "Белавиа" не обладает таким большим парком самолетов, чтобы реализовать прямое авиасообщение", — сказал Карпович в ходе заседания рабочей группы в четверг.

"Тот парк, что есть, уже весь задействован. Вы знаете, что в отношении "Белавиа" введены санкции. Часть самолетов пришлось вернуть. Однако вопрос об открытии этого направления остался на повестке", — добавил он.

Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков ранее отмечал, что из-за санкций авиапарк "Белавиа" сократился вдвое — с 29 до 14 самолетов (сейчас в парке американские Boeing 737 и бразильские Embraer — ИФ). С учетом закрытия воздушного пространства Украины, по словам Снопкова, "наша авиация в таких условиях летает по измененным маршрутам, что увеличивает время и расстояние полетов". "Помимо увеличения стоимости, это вызывает нехватку самолетов", — добавил он.

Сейчас перевозчик выполняет рейсы в 16 аэропортов восьми государств.

"Белавиа" интересуется покупкой российских самолетов SSJ100, но, учитывая высокий спрос на них со стороны авиакомпаний РФ, это не вопрос ближайших лет, заявлял ранее замгендиректора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности авиаперевозчика Владимир Баркун.