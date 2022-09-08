"Сегодня днем во время прогулочного похода по Аракульскому Шихану со скального участка сорвалась 14-летняя школьница. В результате падения с пятидесятиметровой высоты ребёнок получил травмы несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

К работе на скальном рельефе привлекались спасатели Кыштымского отряда областной ПСС. С помощью спинального щита тело погибшей было транспортировано с горного массива и передано сотрудникам полиции.

Ведется расследование, выясняются все обстоятельства происшествия.

В пресс-службе областной поисково-спасательной службы "Интерфаксу" уточнили, что турпоход был организованный, в нем участвовало несколько десятков школьников из Кыштыма.