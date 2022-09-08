"В течение трех дней северяне смогут познакомиться с уникальными работами мастеров не только из России, но и других стран", — говорится в сообщении.

В частности, изделия представят мастера из Мексики, Латвии и Эстонии, а также российские умельцы из Москвы, Краснодара и Калуги.

"Центральное место в зале займут всеми любимые авторские куклы Ирины Черепановой из города корабелов — соорганизатора мероприятия и создателя Северодвинской кукольной галереи", — отмечают в пресс-службе.

Мероприятие проводится в Архангельске с 2018 года. Посетить выставку можно с 9 по 11 сентября.