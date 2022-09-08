"Мероприятие состоится в гибридном формате, объединив оффлайн-площадку с онлайн-трансляцией, где вновь соберутся представители федеральных и региональных исполнительных и законодательных органов власти, туроператоры, отельеры, а также авторитетные отраслевые спикеры для обсуждения итогов летнего туристического сезона-22", — говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе, точное место проведения форума будет объявлено позднее.

Запланировано обсуждение изменений в индустрии гостеприимства и мер поддержки развития внутреннего туризма в условиях текущей геополитической ситуации. Кроме того, в рамках форума впервые в Крыму состоится награждение победителей регионального конкурса национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards среди организаторов мероприятий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

"К форуму проявили интерес многие регионы России, запланированы встречи и соглашения о партнерстве. Наша цель — сделать "Интурмаркет. Осень" в Крыму главной договорной площадкой в период формирования предложений на будущий сезон. Представим хорошо упакованные турпродукты, ценовые предложения — сформируем необходимый спрос и будем понимать стратегию на будущий 2023 год", — приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

Форум проводится при поддержке Ростуризма.