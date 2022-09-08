По словам губернатора, данное предложение связано с частой гибелью людей на данных объектах.

"А вот если бы упростили доступ к пляжам частному бизнесу, чтоб он пусть там какую-нибудь маленькую копеечку зарабатывал и нес бы ответственность. У нас бы тогда больше появилось приспособленных для купания пляжей и у нас бы арифметически пошло снижение гибели", — сказал Дрозденко на встрече с главой МЧС России в четверг.

"Обязательно. Эта работа необходима", — сказал Куренков в ответ на предложение губернатора.